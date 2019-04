Va a casa dell’ex moglie e strattona il figlio piccolo, 42enne arrestato a Crotone

La squadra Volanti ha tratto in arresto, un crotonese di 42 anni, P.G., per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violazione di domicilio e minacce.

Gli agenti sono intervenuti, nella mattinata di ieri, su richiesta di aiuto arrivata al 113, in via Federico Fellini, dove hanno trovato il 42enne all’interno dell’appartamento della ex moglie, mentre a strattonava il figlio di 6 anni ancora dormiente nel suo letto.

Alla vista dei poliziotti l'uomo continuato la sua condotta violenta, anche nei confronti degli operatori degli agenti, i quali dopo vari tentativi sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo.

Due dei poliziotti intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari presso il Pronto Soccorso, con prognosi di 7 giorni per entrambi. Dopo le formalità di rito, il 42enne è stato posto ai domiciliari.