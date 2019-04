Volley. Ferraro Lamezia si prepara all’ultimo appuntamento della stagione

Una gara che le biancoverdi guidate da Francesco Eliseo vogliono provare a vincere per salutare nel migliore dei modi il pubblico che è rimasto fedele ed ha sempre creduto nella salvezza, nonostante, i tanti problemi causati da infortuni e defezioni varie. Lametine che possono giocare più tranquille, non avendo l’assillo dei punti-salvezza, ma allo stesso tempo motivate nel voler chiudere la stagione positivamente.

Il calendario nelle ultime due partite interne della stagione ha riservato le due rappresentanti pugliesi del torneo e, conquistati i tre punti con Bari , si vuole fare il bis con Cerignola così come ci conferma in Sala Stampa Laura Biscardi : “abbiamo ancora tanta voglia di fare bene anche in questa ultima partita davanti al nostro pubblico e sicuramente daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo”.