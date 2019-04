Provolley, manca un punto per la salvezza del campionato: ultima sfida con il Cetraro

Il torneo di domenica prossima alle 18:30 rappresenta per la Provolley Crotone un ultimo turno da brivido, soprattutto per ciò che riguarda la zona salvezza. In questo momento la Provolley e la Cetraro sono separati da un solo punto, un vantaggio minimo ma fondamentale per i crotonesi che in caso di vittoria potrebbero festeggiare, indipendentemente da quello che accadrà a Paola.

Dove la squadra di casa, ormai già retrocessa, ospiterà proprio Cetraro. L'impegno più difficile sarà però per mister Celico e i suoi ragazzi che si ritroveranno di fronte una squadra che, anche se non ha più nulla da chiedere al campionato visto che è fuori dalla lotta playoff, ha comunque conquistato ben 46 punti in classifica, dimostrando di potersela giocare anche con le compagini di fascia alta. Ma domenica non ci sarà tanto spazio per i ragionamenti: la Provolley dovrà solamente vincere.

Per farlo avrà bisogno di una gara perfetta, contro un avversario tosto e che di certo non arriverà a Crotone per fare da vittima sacrificale, anche se potrebbe non avere tanti stimoli. "Ci giochiamo tanto, anzi tutto - dichiara mister Celico - speriamo di avere dalla nostra parte anche il pubblico e vorrei fare un invito a tutti gli sportivi crotonesi: venite a tifare per noi perché la Serie C, che abbiamo conquistato con tanti sacrifici, è un patrimonio per tutti o vogliamo difenderlo".