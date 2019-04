Gran successo a Spezzano per il Festival di christian music ‘Canto te’

Un successo oltre le aspettative che sottolinea la necessità di un vento nuovo nel mondo dello spettacolo e, in particolare, della musica, quello evidenziato dalla prima edizione del Christian Music Festival “Canto Te” targato Roka Produzioni.

Tenutosi a Spezzano Albanese in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie, l'evento ha visto la partecipazione di 14 concorrenti, fra gruppi e singoli, provenienti anche da fuori regione, esibirsi per le categorie di christian music e musica per il sociale. La giuria, composta da professionisti del calibro di Cesare Sisca, Maria Carmela Ranieri, Maria Teresa Bomentre, Vittorio Covello e Don Domenico Simari, ha premiato come vincitore assoluto del Festival il gruppo spezzanese Muzikerè, aggiudicatosi anche il primo posto della categoria Christian Music. Secondo posto nella stessa categoria il gruppo “Compagnia delle stringhe” e terzo posto a Francesca Brescia. Per la categoria di Musica per il sociale, primo posto a Romina Scarano di Matera, secondo a Ragè col piccolo Coro Musikart e terzo ad Antonio Algieri.

Premi speciali sono andati a Sara Cospito, da Nova Siri, Bina Facondo, e Gabriella Sarubbo. Ospiti della serata il duo composto da Marco Rossin (sax soprano), Francesco Fusilli (pianoforte).

La serata, magistralmente condotta da Katia Cannizzaro, ha riscaldato la numerosa platea dando ragione al gruppo organizzativo della festa patronale che già per l'anno prossimo pensa ad una seconda edizione del Festival “Canto Te”.