25 Aprile sotto controllo con i Carabinieri: 4 denunce e trend positivo su strada

Nel corso dei controlli straordinari condotti ieri dai Carabinieri di Serra San Bruno con il supporto delle stazioni operanti nel territorio delle Serre, 4 persone sono state denunciate perché trovate in possesso di un coltellino, di cui due originari di Nardodipace di 55 e di 21 anni, un 65enne di San Nicola da Crissa e un 50 enne di Chiaravalle Centrale.

Complessivamente soddisfacenti sono stati invece i controlli stradali, in cui non si sono verificate infrazioni né per quanto riguarda la circolazione stradale e né per la condotta alla guida testata anche con l’etilometro.