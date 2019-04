Allevatori scomparsi nel Crotonese: forse caso lupara bianca

È stata ritrovata completamente distrutta dalle fiamme l’auto di Rosario e Salvatore Manfreda, padre e figlio, i due uomini scomparsi da quattro giorni da Petilia Policastro. Il mezzo, un fuoristrada Ford Maverick di colore scuro sul quale i due uomini si erano allontanati, è stato ritrovato in una zona di campagna nel comune di San Mauro Marchesato.

Il rogo ha risparmiato la targa, e questo ha permesso ai carabinieri di appurare che sia il mezzo dei due allevatori di Petilia Policastro. I dettagli della vicenda sono gli stessi della scomparsa di Massimo Vona, anche lui di Petilia Policastro, anche lui allevatore di bestiame come i Manfreda. L’uomo era scomparso il 30 ottobe e dopo circa una settimana i militari hanno trovato il suo mezzo, completamente carbonizzato in una zona di campagna. Ma dell’uomo non è stata trovata nessuna traccia. Da qui l’ipotesi di un caso di lupara bianca, timore che prende corpo anche nel caso dei Manfreda.