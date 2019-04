Al Palagiovino in scena la terza edizione di Ring Zone, il gala della kickboxing

Una serata di sport da combattimento con effetti scenici ed intrattenimenti vari da vero show è quello a cui si è assistito sabato 20 al Palagiovino di Catanzaro lido , manifestazione organizzata da Paolo Morace della Asd Sport Ring Catanzaro e da Emilio Boccuto della Asd fight Zone Catanzaro.

E’ andata in scena la terza edizione di Ring Zone , il gala dedicato interamente alla kickboxing , tale evento si conferma il più importante della nostra regione , il sold out ne ha dato piena conferma ogni anno.

Si sono disputati sei incontri di cui tre dilettanti e tre Pro dei quali ,il più importante circuito italiano di sport da ring. Le 2 selezioni Oktagon hanno visto impegnato i due atleti di casa Libero Scarcello e Daniel Colacino , dove anche questo anno, hanno infiammato il pubblico del palazzetto con la loro prestazione , Scarcello ha dato conferma della sua ottima forma fisica , e dimostrando che la sua arma in più è la determinazione , vincendo per KO . Grande incontro infine , quello di Daniel Colacino nella seconda selezione Oktagon della serata .Purtroppo dopo cinque lunghi round non è riuscito l meglio ad esprimere la sua tecnica sopraffine e tattica perdendo ai punti . Appuntamento dunque al prossimo anno con la quarta edizione che ci riserverà grandi sorprese .