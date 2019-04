Incidente nel quartiere Santa Maria: auto e furgone si scontrano, due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto pochi minuti fa nel centro abitato di Santa Maria, quartiere del comune di Catanzaro.

Due i mezzi coinvolti: una Hyundai i20 ed un furgone Fiat Ducato. A seguito dell'impatto, le cui cause restano al momento sconosciute, il furgone è andato a schiantarsi contro altre due vetture regolamentate parcheggiate sul lato della carreggiata.

La conducente della vettura, presa in cura dal personale sanitario del Suem118, è stata trasferita in ospedale. Il conducente del furgone è stato invece medicato sul posto.

Sul posto polizia stradale e polizia locale, nonché i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede Centrale, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Disagi per la viabilità. La zona interessata, in prossimità della chiesa di Santa Maria di Zarapoti, infatti resterà chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.