Rinnovo delle cariche dei Giovani Democratici di Lamezia

Dario Rocca è il nuovo Coordinatore del circolo Giovani Democratici di Lamezia Terme e succede al Segretario uscente Antonio Gatto.

L’ufficializzazione è avvenuta ieri pomeriggio a seguito della riunione dei GD di Lamezia Terme che ha ratificato il tutto. Rocca, già segretario organizzativo dei GD lametini, da tempo ormai si è distinto per il proprio attivismo e senso di appartenenza alla bandiera del PD oltre che, ovviamente, a quella dei GD.

“I Giovani Democratici lametini augurano, dunque, buon lavoro al nuovo Coordinatore con l’auspicio che si continui nel lavoro importante e delicato che il gruppo giovanile svolge, a tutte le latitudini, per il Partito specie in un momento di antipolitica e populismo come quello attuale”.