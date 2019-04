Furti a Francavilla Marittima, Prefettura invia agenti

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Cosenza, presieduto dal prefetto, Paola Galeone, nella seduta di ieri 23 aprile ha esaminato la situazione dell'ordine e la sicurezza pubblica nel territorio del Comune di Francavilla Marittima.

La Prefettura cosentina fa sapere che l’incontro è stato fissato “alla luce delle considerazioni espresse dal sindaco con una lettera”.

"La nota del primo cittadino, - si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Prefettura - che non ha potuto partecipare all'incontro perché fuori sede, ma che verrà senz'altro sentito dal Consesso in una prossima occasione, aveva soprattutto evidenziato le negative ripercussioni psicologiche che i furti registratisi nelle ultime ore aveva causato alla comunità amministrata".

La Prefettura, in conclusione, comunica di aver deciso di inviare sul luogo alcune pattuglie del Reparto prevenzione crimine per intensificare i controlli, anche se quanto accaduto non riveste comunque un valore di alta gravità sotto il profilo strettamente criminale, ma ha però turbato la normale vita della popolazione residente.