25 aprile. Partito comunista chiede di intitolare l’Arena sullo Stretto ad Antonio Gramsci

In occasione del 25 Aprile 2019 il Partito Comunista dei Lavoratori rivolge all'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria la richiesta sottoscritta da centinaia di cittadini e cittadine di intitolare l'Arena sullo stretto situata nell'area del lungomare Italo Falcomatà ad Antonio Gramsci.

La richiesta vuole evidenziare la necessità di manifestare l'identità antifascista di Reggio Calabria e di cancellare ogni traccia di una sottocultura reazionaria. Gramsci è stato un grande dirigente del movimento dei lavoratori, fondatore di un partito che lottava per la loro liberazione da ogni forma di oppressione sociale, di sfruttamento e di discriminazioni. Gramsci è stato un intellettuale di altissimo rilievo, attento ai rapporti tra società e sfera culturale. Gramsci è stato attento alla questione meridionale sviluppando l'idea di un grande blocco storico tra tutti gli oppressi che cementasse l'unità del nord e del sud per una profonda alternativa sociale. Il suo messaggio è oggi ancor più attuale in un contesto dominato da avversità contro stranieri e migranti.