Festa della Liberazione: commemorazione a Caulonia

Il 25 aprile in tutta Italia si celebra la Festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal Sindaco Caterina Belcastro, in collaborazione con l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), sarà in piazza Seggio per un momento commemorativo e di riflessione.

Alle 11 il tradizionale alzabandiera e gli onori al monumento dei Caduti. Quindi i saluti istituzionali del Sindaco e gli interventi dell’Assessore alla Cultura Domenico Campisi e di Maurizio Zavaglia, membro dell’Anpi di Reggio Calabria.

Per il primo cittadino Belcastro “la commemorazione annuale del 25 aprile assume sempre un significato attuale per ribadire i valori fondanti di pace, giustizia e libertà. Non si tratta di una semplice ricorrenza, ma di un’opportunità per tutta la comunità cauloniese affinché ritrovi sentimenti di unità e coesione, consapevole della grande eredità lasciata 74 anni fa dai nostri nonni per la formazione di una nuova Italia”.fets