Frontale tra auto e moto sulla SS 18: centauro vivo per miracolo

Sarebbe un miracolato il centauro rimasto coinvolto in un’incidente lungo la Statale 18, alle porte della città di Vibo Valentia, intorno all’ora di pranzo. Il giovane, G.G., 30 anni, dipendente della ditta Colacchio, si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato frontalmente con un’automobile.

Secondo quanto affermato dai testimoni oculari, la moto venuta a contatto con la vettura è letteralmente volata in aria per poi atterrare e fermare la propria corsa a pochi centimetri da un muretto.

Immediati i soccorsi del personale del 118. Il motociclista arebbe riportato varie fratture ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, ma non sarebbe in pericolo di vita.