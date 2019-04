Parco Aspromonte, in un volume censite decine di specie di uccelli

L’ente che gestisce il Parco Nazionale dell'Aspromonte ha pubblicato un nuovo volume scientifico in cui censisce le specie di uccelli presenti della riserva. Il testo, dal titolo “Gli uccelli nidificanti nei boschi e nelle aree aperte del Parco Nazionale dell'Aspromonte”, integra la banca dati messa a disposizione per la ricerca, intende divulgare informazioni per la salvaguardia e la tutela della biodiversità.

Così le notizie relative al pecchiaiolo, tortora selvatica, balia dal collare, verzellino, sono state raccolte in due stagioni di campionamento condotte nell'area protetta dai tecnici della Stazione ornitologica calabrese (StOrCal).

La pubblicazione altro non è che un manuale di consultazione che tratta scientificamente le specie contattate durante le indagini di campo, permettendo di definire composizione e consistenza di alcune di queste che si caratterizzano per il loro grande valore conservazionistico.