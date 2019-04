Sbanca terreno a Cotronei, denunciato operaio di 54 anni

I carabinieri forestali hanno scoperto uno sbancamento eseguito illegalmente in un terreno comunale concesso in fitto a privati in località Terrate a Cotronei. Attività che ha danneggiato il bosco comunale limitrofo. Il presunto responsabile è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

L’uomo aveva presentato all’ufficio tecnico comunale una scia, ma a seguito di un controllo, i militari hanno scoperto che i lavori erano stati già eseguiti da diversi mesi, per di più su una superficie estesa il doppio di quanto tardivamente richiesto.

Anche il volume di terreno ricavato era maggiore di quanto certificato ed è stato scaricato, senza alcuna precauzione e autorizzazione nel bosco di lecci limitrofo di proprietà comunale, danneggiando diversi alberi. Nel corso dei sopralluoghi è emerso anche che erano stati abbattuti, senza alcuna autorizzazione sedici lecci, sottraendone il relativo materiale legnoso.

Il presunto responsabile, un operaio di 54 anni di Cotronei, è stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica per violazioni della normativa edilizia, paesaggistica e ambientale. È stata inoltre fatta una multa per inosservanza alle pmpf (Prescrizioni di massima e polizia forestale), il regolamento regionale che norma il taglio degli alberi e i movimenti di terreno nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.