Laboratorio di un calzolaio va a fuoco, le fiamme sprigionate da una stufa

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Sant’Onofrio, in via Ippona, per un incendio in una abitazione ad un piano fuori terra adibita a laboratorio artigianale di calzolaio.

A causarlo sarebbe stato, probabilmente, il surriscaldamento della canna fumaria di una stufa che ha fatto divampare il fuoco avvolgendo il soffitto in legno ed il tetto.

L’arrivo immediato dei Vigili del fuoco, arrivati con ben tre squadre - coordinate dal vice comandante provinciale Nicola Staiti - ha impedito che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine.

Poco prima, la squadra della centrale era stata chiamata ad intervenire anche a Francica, dove alcuni passanti avevano notato la presenza di una persona lungo i binari della ferrovia Reggio Calabria-Battipaglia, in prossimità dell'imbocco di una galleria.

Immediatamente giunti sul posto, gli uomini del Comando provinciale hanno individuato un anziano di 86 anni che camminava lungo la linea ferrata. Dopo averlo avvicinato e convinto a seguirli i pompieri lo hanno consegnato ai Carabinieri che l’hanno accompagnato a casa.