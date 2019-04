Roccabernarda, Libera: a Pasqua ennesimo episodio di intimidazione al sindaco

“Non ci piace esprimere solidarietà con i comunicati stampa. Troppo facile. Troppo spesso ci si ferma a un telegramma o ad un comunicato stampa. Invece serve corresponsabilità. Non basta stare accanto, ma bisogna stare insieme. Ed è insieme ai tanti rocchisani che hanno partecipato alla manifestazione silenziosa di domenica sera che vogliamo idealmente stare, condividendo in tutto la bellissima lettera del prof. Piro che nell’invitare tutti i suoi concittadini a decidere da che parte stare, sottolinea con forza che “il vile gesto compiuto sull’auto del primo cittadino non deve essere interpretato come un’azione rivolta al singolo, ma come un gesto indirizzato alle istanze di liberazione di tutta la comunità nonché come una minaccia al futuro dei nostri figli”.” - È quanto scrive in una nota stampa Antonio Tata, Referente Libera Crotone -

“Chiediamo, perciò, - si legge infine - alle Forze dell’Ordine, alla Magistratura ed alle Istituzioni tutte che continuino a tenera alta l’attenzione su questa comunità non lasciando soli il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e tutti i cittadini onesti che costituiscono la grandissima maggioranza degli abitanti di Roccabernarda.”