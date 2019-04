Aeroporto, volo Crotone – Norimberga: aerei pieni sabato e martedì

Continua a salire l’attenzione per il volo Crotone – Norimberga. Sabato 20 aprile e martedì 23 aprile gli aerei erano praticamente pieni. Molti i crotonesi che hanno deciso di scoprire la seconda città più grande della Baviera, tanti i tedeschi che per la prima volta hanno deciso di trascorrere le vacanze a Crotone. I più contenti gli emigrati italiani in Germania che grazie a questo volo possono raggiungere in breve tempo la Calabria.

L’associazione Amici del tedesco sta monitorando l’andamento del volo e soprattutto sta chiedendo ai tedeschi in visita a Crotone che cosa ne pensano della città di Pitagora. Tutti rispondono allo stesso modo: questa è una città turistica molto bella, i prezzi sono convenienti e la gente è molto cordiale. Ovviamente molte cose vanno migliorate. Per esempio, per chi arriva alle 13.40 in aeroporto è difficile noleggiare una macchina. Sabato 20 aprile una delegazione di turisti, accompagnata dall’associazione Amici del tedesco, è stata ricevuta dall’assessore all’Istruzione e ai Gemellaggi Franco Pesce presso la Casa della Cultura.

L’assessore Pesce ha parlato del ricco e glorioso passato culturale di Crotone ed ha regalato alla comitiva tedesca alcuni depliant ed una gustosissima Pitta, dolce tipico crotonese. Il giorno prima stesso omaggio ad un gruppo di 15 persone provenienti questa volta dal centro giovanile Bockelweg di Hamm. Se il trend continua, Crotone può iniziare a diventare come Tropea. Avviare i voli con la città tedesca di Norimberga è stata una scelta vincente. L’aeroporto di Lamezia questo l’ha capito da molti anni. Sul tirreno a partire da aprile c’è una vera e propria invasione di turisti tedeschi. Come è noto i flussi turistici si stanno spostando perché molte zone soprattutto del Medio Oriente non sono più ritenute sicure.

Ogni martedì, dalle 17.00 alle 19.00, presso la Pro Loco di Crotone, l’associazione Amici del tedesco offre uno sportello informativo gratuito per i tedeschi in visita a Crotone e per i crotonesi che intendono andare a Norimberga. Se il volo funziona potrebbe nascere l’interesse per avviare nuove rotte. Quella del turismo è la migliore strada da seguire per una città con un tasso di disoccupazione giovanile molto preoccupante.