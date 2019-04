Pasqua sicura: a Cosenza arresti e denunce, rinvenute per armi e droga

Anche quest’anno per le Festività Pasquali il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza ha predisposto sull’intera Provincia un robusto spiegamento di forze volto sia al contrasto dell’illegalità.

I militari della Sezione Radiomobile di Cosenza, durante il servizio di controllo alla circolazione stradale hanno proceduto a denunciare a p.l., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, R.G., 45enne cosentino. I militari, dopo aver sorpreso l’uomo in possesso di una dose di cocaina da 0,5 grammi in un involucro in cellophane, hanno trovato nella camera da letto, ben 7,5 grammi di hashish corredati da un vero e proprio kit da spaccio completo di bilancino di precisione perfettamente funzionante nonché materiale da taglio e confezionamento. Quanto rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro.

I Carabinieri hanno poi proceduto a deferire, per minaccia resistenza a Pubblico Ufficiale, R.V.S., 24enne di origini polacche che, probabilmente in stato di ubriachezza, aveva importunato con atteggiamenti molesti i clienti ed il personale di un noto locale di Cosenza. Il ragazzo, nella serata di sabato scorso, all’interno del bar “Buddha Bruni” di viale Cosmai, dopo essersi opposto all’identificazione, avrebbe inveito contro i militari minacciandoli di morte. Dato il suo stato di alterazione psicofisica, dovuto all’assunzione di alcol, è stato necessario richiedere l’intervento anche del personale del 118 per la somministrazione di un calmante.

Di particolare rilevanza il rinvenimento di un fucile e della droga occultata all’interno di un magazzino del centro storico del Capoluogo Bruzio da parte dei Carabinieri della Compagnia urbana. Infatti, i Militari della Stazione di Cosenza Principale, dopo accertamenti info-investigativi, hanno rinvenuto, accuratamente occultato all’interno di un magazzino incustodito nell’area in via salita Sant’Agostino del rione Massa, un fucile cal.16 con matricola in perfetto stato di conservazione, oggetto di furto nel 2013, e ben 25 grammi di cocaina confezionati e pronti allo spaccio.

Il contrasto ai reati in materia di stupefacenti ha permesso anche di segnalare, quali assuntori, alla Prefettura di Cosenza 5 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacenti.

In tale quadro non sono mancati anche degli arresti su ordine di carcerazione. Infatti, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno eseguito 6 arresti, di cui 3 in esecuzione di ordinanze in carcere del Tribunale Ordinario su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza e 3 per ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale di Catanzaro.