Giovani dem alla Prefettura: “revocare manifestazione di Forza Nuova”

I Giovani Democratici Calabria e Giovani Democratici della Federazione di Cosenza chiedono alla Prefettura di Cosenza di revocare il permesso per la manifestazione di Forza Nuova a Bonifati del 25 aprile.

“La nostra regione e in particolare l’intera provincia di Cosenza non lasciano spazio a manifestazione di questo genere, specie se celebrate in una giornata che ricorda le gesta dei tanti Partigiani che diedero la vita per costruire una nuova Italia libera, democratica e antifascista” - sottolineano i Giovani Democratici Calabresi e Cosentini – siamo fortemente preoccupati per il messaggio che questa manifestazione può avere in tutto il contesto nazionale. La Prefettura di Cosenza revochi il permesso per la celebrazione di questa manifestazione sbagliata e pericolosa per la tenuta della democrazia italiana”.

“Aderiamo all’appello per la mobilitazione, lanciato dalla Federazione del Pd di Cosenza - conclude la nota - se questa manifestazione non verrà bloccata saremo presenti in piazza per difendere la nostra società da revisionisti e nostalgici di epoche buie e dolorose”.