Fabiano (Popolari d’Italia): “morte Bruno è un trauma, perso un amico sincero e leale”

Il segretario regionale del Partito Popolari per l’Italia Calabria, Delly Fabiano, esprime cordoglio per la prematura scomparsa del Sindaco di San Lucido Leverino Bruno.

“La comunità perde un grande uomo: sensibile, attento, disponibile e di grande afflato umano. Mai mi sarei aspettata una dipartita così dolorosa e traumatica. Il sindaco, il nostro sindaco, esponente di primo piano del partito che ho l’onore di guidare in Calabria, aveva accettato con entusiasmo la nascita del nuovo soggetto politico. E’ stato tra i primi a volersi unire a noi, tra i primi ad intravedere la possibilità di costruire, attraverso i Popolari per l’Italia, un futuro diverso per la politica in Calabria”.

“Leverino Bruno – prosegue la nota - ci ha lasciati, gettando nello sconforto una comunità intera che aveva affidato a lui le ansie e le aspirazioni di crescita e di sviluppo. Ho perso un amico sincero, leale e lungimirante. Un uomo che ha saputo essere faro e condottiero, amico e consigliere di tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di incontrarlo e condividere con lui la quotidianità. Non si può morire a 44 anni, nel pieno della vita, proprio nella stagione del domani delle ambizioni”.

“Oggi il nostro partito è in lutto, la nostra organizzazione perde uno dei suoi figli migliori. Ciao amico mio, il nostro impegno per costruire una Calabria migliore avrà la grinta, la determinazione e l’entusiasmo che hanno contraddistinto, sin dall’esordio, la giovane amministrazione di San Lucido”.