Progetto Erasmus sulla “Diversitâ”: trionfano gli alunni dell’IIS Pertini-Santoni, tre i riconoscimenti

Si è svolto presso l'IES Lāzaro Carreter di Alcalâ de Henares, Spagna, dal 7 all'11 Aprile, il secondo meeting del progetto Erasmus+ Cod. 2018-1-SE01-KA229-039094-3 ' Titolo: "We are different, we are same, a project about diversity".

Il progetto, il cui primo meeting si è tenuto a Crotone dal 15 al 19 Ottobre 2018, avente per tema la tolleranza, vede coinvolti quattro Paesi Europei: Svezia, Italia, Spagna, Slovacchia.

Al meeting ha partecipato la delegazione dell'IIS "Pertini- Santoni", retto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Ida Sisca, composta da quattro docenti (Referente Erasmus+ Prof.ssa Ornella Pegoraro, e i proff. Flavia Bonanno, Anna Rita Libonati, Grazia Buzzurro) e 8 alunni, anche con BES.

Il tema dell'attività di formazione è stata la Diversitâ, per cui ogni Istituto partner ha illustrato gli esiti del questionario somministrato precedentemente nelle proprie scuole a un campione di alunni, consegnando anche una brochure con i risultati da cui è emerso che in tutti gli Istituti partner c’è un clima inclusivo, antirazzista, antisessista e di accettazione della diversità e delle diverse religioni.

Sono anche stati svolti dei giochi sportivi e interculturali proposti da tutti gli Istituti Partner, favorendo la socializzazione tra tutti gli alunni.

Gli alunni dell'IIS "Pertini- Santoni" Irma Montesano e Ester Federico hanno vinto rispettivamente il concorso fotografico (con una foto sulla divetsitâ) e letterario (Riflessioni sulla diversită), mentre la Slovacchia ha guadagnato il secondo posto nel concorso fotografico.

Si sottolinea che anche la gara del logo del progetto è stata vinta dall’alunno dell’I.I.S. “PERTINI-SANTONI” Francesco Cimino, frequentante la classe 4ATG, indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione, tutor Prof.ssa Annarita Libonati.

Il logo ha ottenuto il maggior numero di voti da parte della giuria internazionale composta dai docenti degli istituti Partner nel corso del 1° meeting a Crotone, è stato pubblicato sulla piattaforma eTwinning del Progetto, sulla documentazione e sui materiali del progetto in tutti i quattro Istituti Scolastici Europei

I partners sono stati ricevuti dall'Assessore alla P.I. della cittā Alcalã de Henares, nota per la sua famosa università, visitata dai partecipanti, e per essere stata la città natale di Miguel de Cervantes.

I partecipanti hanno avuto anche modo di socializzare e di respirare un autentico clima Europeo tra loro all'interno della Residencia Universitaria Lope de Vega dove hanno soggiornato tutti i partners Europei.

Il meeting si è concluso con la spettacolare esibizione di un gruppo di ballerini spagnoli e ucraini nella palestra dell'Istituto.

Il meeting ha avuto un grande successo, gli alunni e le loro insegnanti hanno vissuto un'esperienza indimenticabile facendo scuola in Europa ,oltre le mura scolastiche, nell’ottica di una dimensione Europea dell’insegnamento e dell’apprendimento!

Il prossimo meeting sarà ospitato a Ottobre 2019 dall’Istituto Partner Stredna umelecka skola, Vodarenska , a Presov (Slovacchia).