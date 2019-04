Incidente sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Tortora Marina, nel cosentino.

Due i veicoli coinvolti che, per cause ancora sconosciute, si sono scontrati frontalmente. Il traffico è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni al km 245,700.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare al più presto la normale circolazione. Le deviazioni alla viabilità vengono segnalate in loco.