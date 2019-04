Incidente tra due auto sulla 106: forse un manovra azzardata, due i feriti

Un altro incidente stradale nel giorno di Pasqua quello avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale 106 ionica al km 29/V, all’altezza del bivio di Roghudi e Melito di Porto Salvo.

Due le auto coinvolte con alla guida rispettivamente un uomo ed una donna. Le cause del sinistro sono ancora da accertare ma si sospetta che a provocarlo possa essere stata una manovra maldestra di una delle due vetture.

I conducenti sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza nel pronto soccorso dell’ospedale di Melito con delle ferite gravi, ma non versano fortunatamente in pericolo di vita.