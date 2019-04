Finisce contro due auto, poi impatta contro ponteggio: miracolosamente illeso

Un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa sulla via Nuova Bellavista di Catanzaro ha visto coinvolta un’auto, una Mini Cooper, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare dapprima contro due vetture parcheggiate regolarmente sui lati della carreggiata e poi finendo la sua corsa contro un ponteggio da cantiere.

Nell’impatto il conducente della Mini è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale del capoluogo che hanno messo in sicurezza le auto e, nell'immediato, anche il ponteggio che ha subito i danni nell’impatto e rischiava di cedere.

Sul luogo anche i carabinieri, per quanto di competenza, mentre la strada è attualmente chiusa al transito e fino al termine delle operazioni di soccorso