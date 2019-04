Albero blocca la strada, Pasqua di lavoro per la Protezione Civile di Conflenti

Pasqua di lavoro per i volontari del Gruppo Protezione Civile Comunale di Conflenti alcuni dei quali, sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, per rimuovere un albero caduto sulla Provinciale 93 che collega Conflenti a Martirano, in prossimità della località Santa Cristina.

Allertati da un automobilista che percorreva la strada, dopo avere avvertito i Carabinieri della Stazione locali e autorizzati dal sindaco Serafino Paola, quattro volontari, guidati dal coordinatore del gruppo, Giuseppe Mastroianni, sono arrivati sul posto e dopo aver messo in sicurezza la zona con i mezzi a disposizione del gruppo, tagliando la pianta e rimuovendole e così liberando la strada.