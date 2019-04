Nuoto. Il campione Matteo Cinquino si allena a Lamezia con gli allievi Arvalia

Matteo Cinquino, uno dei più importanti nuotatori calabresi sarà ospite dell’Arvalia Nuoto Lamezia. Grande campione che ha partecipato ai ‘campionati mondiali juniores’ di Singapore e tutt’oggi risulta essere tra i più forti in Italia nei 200 metri in stile libero, l’atleta ha scelto infatti la piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ della città della Piana per allenarsi in questi pochi giorni che trascorrerà nella sua terra.

Cinquino è nato a Catanzaro, classe 1997, ma da qualche tempo ormai si è trasferito a Bologna, dove nuota con la ‘De Akker Team’. Sta ora condividendo questo suo soggiorno calabrese con gli allievi della Arvalia, che si stanno allenando nella corsia accanto alla sua, apprendendo tenacia e passione che lo accompagnano in ogni singola bracciata.

Il suo obiettivo sono ora le “Universiadi 2019” di Napoli, che dovrà meritare riuscendo a conquistare il tempo limite al ‘Trofeo Sette Colli’ di Roma, un risultato che, stando a chi lo sta ammirando in questi giorni, sicuramente non faticherà a raggiungere.