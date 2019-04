Quaranta piante di cerro sono state tagliate illegalmente in pieno Parco del Pollino. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri Parco di Francavilla in Sinni, Rotonda e Mormanno che hanno quindi denunciato un uomo per furto di legna.

La persona è stata incastrata dalle immagini del sistema di videosorveglianza installate in località "Carosella" di Francavilla in Sinni. Tutto il materiale è stato sequestrato.