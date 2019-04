Viola sorveglianza speciale, 34enne finisce in manette

Ha violato gli obblighi della misura di prevenzione personale, e per questo motivo P.E., 34enne di Catanzaro, sottoposta alla sorveglianza speciale, è stata arrestata.

Durante un controllo in località Campo a Girifalco, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato la donna in flagranza di reato, dal momento che si trovava fuori dal Comune di residenza, non lontano dalla zona industriale.

Portata in caserma per gli accertamenti di rito, è stata poi messa ai domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.