Maltempo: in arrivo venti e burrasche in Calabria

Il maltempo è pronto a colpire la Calabria, dove si attendono forti venti e burrasche. La vasta area depressionaria, posizionata tra la penisola iberica ed il Nord Africa, domani lambirà anche l’Italia meridionale determinando un’intensificazione dei venti tra le due isole maggiori, per poi estendersi sulla penisola.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 21 aprile, venti da forti a burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna, in estensione alla Sicilia e successivamente alla Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti non è stata valutata per la giornata di domani, domenica 21 aprile, alcuna criticità idrogeologica e idraulica sul territorio nazionale.