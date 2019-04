Auto in fiamme su strada provinciale nel lametino: illesi conducente e passeggero

Una vettura, Citroen C4 Picasso, è stata interessata stamani da un incendio mentre percorreva la Strada Provinciale che collega Lamezia Terme al comune di Platania.

Il rogo, partito per cause accidentali, ha permesso al conducente di accostare su contrada Malaspina e di scappare insieme ad un altro passeggero del veicolo. I due sono miracolosamente illesi poiché l’auto è stata subito dopo divorata dalle fiamme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, per spegnere il fuoco e per la messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche la Polizia del commissariato di Lamezia Terme per quanto di competenza.