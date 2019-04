Ss 106. Automobilista sbanda e si schianta contro vetture in sosta: ferito

È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa sulla SS106 in località San Vincenzo nel comune di Sellia Marina, nel catanzarese.

Tre le vetture coinvolte: una Volkswagen Golf ed una Fiat Panda Cross, parcheggiate bordo strada, ed una terza vettura, anch'essa una Fiat Panda che procedeva in direzione Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, il conducente della Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo ad ha concluso la sua corsa contro le due vetture in sosta.

L’uomo, che è rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato successivamente presso struttura ospedaliera dal personale medico del Suem118.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che hanno messo in sicurezza le vetture. Presenti sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza.