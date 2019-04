Beccati in auto con un bilancino, cocaina e una cartuccia: arrestati due cirotani

Due giovani cirotani sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Crotone a seguito di un controllo ad un posto di blocco che ha portato al sequestro di un bilancino di precisione 45,3 grammi di cocaina e una cartuccia calibro 9, oltre che di una pistola e munizioni.

In manette sono finitie due persone di Cirò Marina: S.L., 45enne, accusato di detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina; e M.P.A., 37enne, quest’ultimo ritenuto invece responsabile della sola detenzione ai fini di spaccio della cocaina.

Fermata l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due, i poliziotti hanno deciso di eseguire una perquisizione e sotto il sedile del conducente hanno trovato un bilancino elettronico di precisione di colore grigio, risultato funzionante, mentre sul sedile posteriore, all’interno di un giubbotto, c'era un involucro di cellophane bianco contenente la cocaina; e infine, una cartuccia nascosta all’interno della tasca porta oggetti della portiera del lato conducente.

Gli agenti hanno poi esteso il controllo presso l’abitazione di uno dei due arrestati dove è stata recuperata una pistola della Beretta mod. 98FS con il caricatore inserito, contenente 6 proiettili dello stesso calibro.

Spontaneamente, l’arrestato ha rivelato di un altro caricatore contenente due proiettili, mentre all’interno della cassaforte gli agenti hanno trovato uno scatolo con altre 50 cartucce.

I due, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, sono finiti ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata di oggi.