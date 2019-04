Sanità. Commissario Cotticelli: “Il Governo ci ha messo la faccia, giornata straordinaria per la Calabria”

Saverio Cotticelli

“Una giornata straordinaria per la Calabria, perché il governo ci ha messo la faccia”. È quanto ha affermato il commissario ad acta per la sanità calabrese, Saverio Cotticelli, al cospetto di diversi giornalisti a Catanzaro, commentando il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri riunito a Reggio Calabria.(LEGGI)



Il Commissario Cotticelli ha aggiunto: “La ministro Grillo e il presidente del Consiglio Conte sono venuti in Calabria e hanno preso delle decisioni importantissime, e sono le ultime che si possono prendere in un momento così drammatico per questa terra, dopo anni di commissariamento fatto senza gli strumenti. Quando un commissario non ha gli strumenti non può raggiungere i risultati previsti, auspicati e dovuti. Un commissario al quale – ha spiegato - è affidata la gestione di una sanità disastrata e piena di problemi, per poterne rispondere deve avere i mezzi per farlo. Poiché la sanità è distribuita alla competenza di aziende che devono agire con il criterio aziendale dell’utile, dell’economicità e della razionalità delle strutture, delle personalità e soprattutto dei fondi che lo Stato mette a disposizione, si verificava l’assurdo che l’imprenditore che non raggiungeva risultati, faceva debiti, non assicurava le prestazioni veniva lo stesso mantenuto al suo posto e continuava a gestire in malo modo l’azienda senza che nessuno potesse intervenire. Che commissariamento è questo?”.

Secondo Cotticelli “il ministro Grillo si è accorta di questa anomalia ed è dovuta intervenire, insieme con tutto il governo, per apprestare al commissario quegli strumenti minimi necessari per garantire l’efficienza dei servizi erogati di queste aziende. Questo è il concetto fondamentale”, ha aggiunto il commissario per la sanità calabrese.

Sempre alla presenza dei giornalisti, Cotticelli ha espresso la voglia di “ lavorare insieme a tutti gli attori del sistema” e ha aggiunto: “Io sarò il garante dell’esecuzione legale e trasparente di questi poteri, da fare insieme alla Giunta regionale. Io non ho mai attuato politiche di contrapposizione, voglio lavorare insieme a tutti gli attori, perché è un gioco di squadra che si deve realizzare, nessuno ha la bacchetta magica ed è in grado da solo di vincere battaglie così complesse. Quindi, io voglio lavorare insieme a tutti gli attori del sistema, coinvolgere tutte le buone volontà.”

Cotticelli ha poi precisato: “Con una sola categoria non lavorerò mai: con i delinquenti, con i banditi e con coloro che speculano e vogliono fare affari dalla sanità e sulla pelle della povera gente, questi sono i miei nemici. Tutti gli altri, tutti coloro che hanno buona volontà e sono in buona fede sono alleati in questa battaglia, che il governo, le istituzioni, popolo e anime buone devono fare per garantire ai cittadini calabresi un po’ di diritti, e il primo di questi diritti è il diritto alla salute”.