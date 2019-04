Regionali. Kroton Ryu a San Mango D’Aquino, tre allievi pitagorici alle finali nazionali

E sono stati circa 100 gli atleti provenienti da 21 società delle varie provincie di Calabria che hanno preso a San Mango D’Aquino domenica scorsa alle gare valide per le qualificazioni ai Campionati Italiani Juniores (15-17 anni) di Karate, specialità Kumite, e i Campionati Regionali di Kumite e Kata Cadetti (14-15 anni).

La gara, organizzata dal Comitato Regionale, in collaborazione con l’Accademia Karate Lamezia e la Sporting Center, ha visto la partecipazione del presidente Regionale Fijlkam Gerardo Gemelli e del vicepresidente del settore Karate Francesca Bilardi.

La scuola crotonese Martial Kroton Ryu, del Maestro Francesco Bellino, ha centrato l’obbiettivo avendo conquistato 3 medaglie d’ Oro, 2 medaglie d’Argento e un 7° posto. Assistiti egregiamente in gara dal coach Carlo Bellino, gli atleti artefici di questi risultati, nella qualificazione ai Campionati Juniores, sonno stati: Paparo Andrea 1° classificata cat - 48kg; Ruggiero Marco 2° classificato cat - 61kg; Martino Marco 7° classificato cat – 83.

Nei Campionati Regionali Cadetti di Kumite invece: Riga Piero 1° classificato e Campione regionale per la categoria di peso 78 kg; Ruggiero Roberto 1° classificato e Campione regionale per la categoria di peso - 47 kg; Ioppoli Silvio, al suo esordio, 2° classificato e vicecampione regionale della categoria di peso - 52 kg.

Doppia soddisfazioni per l’intera Martial Kroton Ryu per aver qualificato alle finali nazionali del Campionato Italiano Juniores, in programma ad Ostia Lido dal 10 al 12 maggio, Paparo, e Ruggiero, mentre Liguori Domenico qualificato di diritto per essere salito sul podio nazionale dello scorso anno e per aver conquistato 3 prestigiosi titoli nel Campionato regionale Cadetti.

“E’ stata una giornata sportiva ricca di emozioni, - afferma il Maestro Bellino - in cui i nostri atleti hanno dimostrato grande valore e determinazione sul tatami di gara, essendosi imposti su atleti di ottimo spessore tecnico e tattico, avendo confermato la buona preparazione a tale evento. Grazie a tutti i genitori e amici che ci hanno sostenuto nella splendida domenica sportiva”.