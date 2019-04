PSR. Arcea e Dipartimento Agricoltura avviano i primi pagamenti

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e l’Organismo Pagatore Arcea informano che nel mese di aprile sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a 20 milioni di euro, dei quali circa 18 relativi al Programma di Sviluppo Rurale e 2,3 alla Domanda Unica.

In questi primi venti giorni di aprile, si sottolinea, per quanto riguarda il Psr, sono stare erogate risorse relative alle Misure a superficie, ma nei prossimi giorni di provvederà a pagare le Misure strutturali. Per quanto riguarda il Psr, con il kit - Decreto 64, 114 beneficiari della Misura 11 “Agricoltura biologica” (annualità 2018) hanno ricevuto risorse pari a 1.732.649,98 euro; con il kit - Decreto 65, a 153 beneficiari della Misura 10.1.8 “Salvaguardia delle razze autoctone” (annualità 2018) sono stati erogati 585.359,40 euro; con il kit - decreto 66, 4.146 beneficiari hanno ricevuto 15.352.649,07 euro, che riguardano i pagamenti delle domande per le diverse misure a superficie relative alle annualità 2016, 2017 e 2018, grazie al decreto elaborato in base alle istruttorie puntuali eseguite manualmente dal Dipartimento Agricoltura.

Per la Domanda Unica, infine, 3.141 beneficiari hanno ricevuto 2.311.847,30 euro (Decreto 16, annualità 2016). “Anche nel mese di aprile è proseguita l’erogazione dei fondi comunitari da parte di Arcea, grazie anche all’attività del Dipartimento Agricoltura - ha affermato il Consigliere regionale delegato all’Agricoltura Mauro D’Acri - si tratta di un lavoro certosino e puntuale che ci permette di far fronte agli impegni presi con gli agricoltori calabresi”.

“Effettuati i pagamenti per le misure a superficie del Psr - ha precisato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione del Psr Giacomo Giovinazzo - sono in corso di predisposizione ulteriori decreti di pagamento, relativi alle Misure ad investimento, per le quali si prevede l’erogazione di oltre 6,5 milioni di euro per circa 135 beneficiari, nonché un ulteriore milione di euro per circa 180 beneficiari per le misure a superficie”.

“È costante l’impegno di Arcea per garantire ai beneficiari calabresi la migliore efficienza nell’erogazione dei contributi - ha concluso il Commissario Straordinario dell’Arcea Francesco Del Castello - sempre nel rispetto delle regole imposte dalla normativa comunitaria. A breve, inoltre, effettueremo ulteriori pagamenti di saldi di Domanda Unica per L’annualità 2018”.