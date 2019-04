Consegnate la Borse di studio intitolate a Marlena Parisi al Lions Club Host

Si è svolta presso l’Auditorium Casa della Musica di Cosenza la cerimonia di consegna delle Borse di Studio intitolate a Marlena Parisi - giovane ex presidente del Leo Club di Cosenza prematuramente scomparsa.

La manifestazione – giunta alla V° Edizione - promosso dal Lions Club Cosenza Host e dal Leo Club Cosenza “Marlena Parisi” in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” – ha voluto premiare premiare studenti del Conservatorio particolarmente meritevoli nel canto.

Hanno preso parte attiva all’evento i soci di entrambi i club coordinati dai rispettivi presidenti Fabrizio Di Maio e Giuseppe d’Andrea, i quali hanno espresso grande soddisfazione il duplice obiettivo che questa manifestazione riesce a raggiungere: quello di ricordare degnamente una cara all’Associazione ma che quello di valorizzare giovani talenti del nostro territorio e sostenerli nel portare avanti la loro nobile passione.

Nel dare inizio alla serata si è voluto regalare al pubblico, che numeroso è giunto in sala, un ricordo commosso di Marlena Parisi, sottolineandone la passione per il Lionismo e per il canto.

Le borse di studio sono state assegnate a Giada Borrelli – per la sezione Voce Solista – ed al trio composto da Alessandra Mandarino, Sabrina Zumpano, Roberto Boschelli – per la sezione Gruppo da camera con voce.

Al termine della cerimonia, i vincitori hanno deliziato il pubblico con un emozionante concerto sulle note di Rossini, Puccini e Mendelssohn – concluso con la celebre “Ave Maria di Schubert” - scelta volutamente per augurare a tutti i presenti in sala una buona settimana Santa ed una buona Pasqua.