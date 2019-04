Sardella in vendita al mercato di via Manna, scatta il sequestro di 130 kg di prodotto ittico

130 chilogrammi di prodotto ittico sottomisura è stato sequestrato questa mattina presso nel mercatino rionale di via Giacomo Manna a Crotone.

I militari della Capitaneria di porto, coadiuvati dal personale della Questura pitagorica, hanno identificato due uomini mentre vendevano della sardella e nei loro confronti sono così scattate anche delle sanzioni amministrative per un totale di 10 mila euro.

Non sono mancate violazioni di natura penale poiché il prodotto in vendita, dopo una visita ispettiva condotta dal personale veterinario dell’ASP di Crotone, è risultato essere in cattivo stato di conservazione e non idoneo al consumo umano.

Per questo motivo i militari hanno deferito i responsabili alla competente autorità giudiziaria. Il prodotto oggetto di sequestro è stato quindi distrutto.