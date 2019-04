Lamezia. Contraffazione, sequestrate uova Pasqua e giocattoli

192 uova di cioccolato da confezionare; altre 42 già confezionate; e poi: oltre 15 mila giocattoli, peluches, palloni e federe da cuscino da inserire come sorprese e altri prodotti, esposti per la vendita, raffiguranti personaggi di fantasia o loghi di squadre di calcio.

È quanto hanno sequestrato i militari della Guardia di Finanza di Lamezia Terme: in tutto 15.882 pezzi. Per il titolare di una ditta individuale con sede nella città della Piana è scattata anche la denuncia per il reato di contraffazione.