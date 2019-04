Corigliano-Rossano, “beccati” con merce rubata da azienda agricola

Personale delle volanti del Commissariato di Corigliano-Rossano ha recuperato merce rubato e sventato un furto. È successo nella notte tra il 18 e il 18 aprile, quando intorno alle 3 di notte gli agenti, nel percorrere una strada interpoderale di Contrada Vallonaranci di Corigliano-Rossano, hanno incrociato un’ autovettura con due persone a bordo.

Insospettiti dall’orario e dall’andatura della vettura, hanno intimato l’alt, ma il conducente, alla vista della Volante, ha fermato bruscamente la marcia per poi scendere e allontanarsi dall’auto con l’altro passeggero. I due si sono quindi dileguati e hanno fatto perdere le proprie tracce all’interno di un agrumeto.

Gli agenti hanno quindi controllato l’auto, nel cui vano hanno trovato venti taniche di plastica contenenti circa 8 quintali di gasolio agricolo, una motosega, un abbacchiatore per olive, otto matasse di cavi di rame e altro materiale, che è stato sequestrato.

Sull’auto, opportunamente modificata per trasportare la merce rubata, sono stati effettuati i rilievi della Polizia Scientifica del Commissariato di Corigliano-Rossano per individuare tracce ed elementi utili per identificare gli autori del furto.

Nella mattinata, negli Uffici del Commissariato è arrivata una persona che ha denunciato il furto subito nella propria azienda agricola, sita nella stessa contrada Vallonaranci. Alla vittima del furto è stato quindi riconsegnato il materiale.

Del tutto veniva notiziato il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, con il quali si coordinavano ulteriori attività d’indagini.