Annullato il sequestro degli stalli dell’autostazione di Trebisacce

Il Tribunale del riesame di Cosenza ha annullato il decreto di sequestro probatorio degli Stalli per Autobus della nascente autostazione di Trebisacce e ha quindi disposto il dissequestro. L’azienda titolare del nuovo progetto ha quindi trasmesso il documento al Comune di Trebisacce.

Il Comune di Trebisacce esprime soddisfazione per l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame del sequestro probatorio e conferma ancora una vola la legittimità degli atti posti in essere e l’assoluta limpidezza giuridica di ogni iniziativa assunta nel rispetto della legge e dei regolamenti. Il provvedimento sopra riportato esclude ogni ipotesi di reato in merito alla violazione delle distanze edilizie a carico della ditta committente dei lavori alla quale era stato contestato. Lo stesso ravvede l’assenza di esigenze probatorie, della notizia criminis o di un reato presupposto e per tanto ha dichiarato l’annullamento.