Latitante arrestato alla Stazione di Lamezia, trovato con hashish e marijuana

È stato trovato con poco più di 4 grammi di hashish e un altro grammo e mezzo di marijuana, e per questo per un 42enne residente a Lonato del Garda, A.S., sono scattate le manette.

L’arresto è stato eseguito nella stazione di Lamezia Terme, dove una pattuglia della Squadra Cinofili del Nopi del Gruppo locale dei carabinieri stava eseguendo dei controlli. L’uomo è stato infatti “beccato” con la droga grazie al cane Anita.

Del fermo è stato informato il pm di rurno della Procura della Repubblica della cittadina della Piana mentre successivi accertamenti hanno consentito di accertare che sul 42enne gravava già una misura cautelare.

Era stato difatti raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura di Verona a febbraio 2019, per furto e furto aggravato. La droga è stata sequestrata ed il 42enne è stato portato nel penitenziario di Catanzaro.