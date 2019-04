Castrovillari, firmata convenzione tra Teatro Vittoria e Regione per cronoprogramma lavori

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha firmato questa mattina, la convenzione con la Regione Calabria- Dipartimento della Presidenza che porta in città, grazie al Patto per lo Sviluppo regionale- misura dedicata all’inclusione sociale, occupazione ed istruzione- 575mila euro per i lavori di riqualificazione e allestimento del Cine Teatro “Vittoria” da adibire ad attività sociali e culturali il cui cronoprogramma degli interventi è parte integrante dello stesso atto bilaterale.

Questo prevede il completamento dell’opera in 11 mesi di cui 3 per redazione e approvazione del progetto esecutivo, 3 mesi per l’espletamento della gara d’appalto, 4 mesi per l’esecuzione lavori ed 1 mese per il collaudo.

“Un’importante definizione - ha dichiarato il primo cittadino a margine del momento- che attrezza e migliora uno dei luoghi simbolo del capoluogo del Pollino, atteso per la sua posizione strategica al centro della città e richiesto continuamente da associazioni ed organismi per iniziative, mostre e meeting. Una dotazione che arricchisce il bene comune e l’offerta di accoglienza della città festival e dei festivals, ormai riferimento anche di tanti eventi di respiro nazionale.”