Siclari (Fi) punta il dito contro il Ministro Grillo: “nessun cambiamento per la sanità”

“Sabato prossimo alle 11 nella sala “Giuditta Levato” del Consiglio Reginale incontrerò i giornalisti, i rappresentanti delle associazioni sanitarie e gli operatori sanitari per dire cosa avrebbe dovuto proporre il CdM per risolvere l’emergenza sanitaria nazionale della Calabria”.

Lo annuncia indispettito il senatore azzurro Marco Siclari che punta il dito contro il ministro Grillo responsabile di “non ha voluto il dialogo con il sottoscritto e con la Commissione Salute in Senato”.

“Brutta sorpresa – incalza Siclari - non solo la Grillo non ha voluto partecipare alla Commissione Salute in Senato, per confrontarsi e migliorare con tutti i Senatori della Commissione il decreto Calabria, ma ha persino annunciato che prova ad alleggerire il blocco del turn over. Quindi? Come risolve il problema? Nessuna vera soluzione all’emergenza sanitaria è stata trovata. Solo un super commissariamento che non migliorerà, di certo, i servizi offerti. La Grillo ha proposto una soluzione antica che ha già prodotto risultati catastrofici. Cosa è cambiato? – conclude -Nulla! Un commissario che ne sostituisce un altro”.