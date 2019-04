Alte prestazioni della Pallamano Crotone che mette KO l’Atletico Lamezia

Alte prestazioni per la formazione Under 17 della Pallamano Crotone che ha vinto uno dei titoli più sudati e si laurea campione regionale. Hanno festeggiato tanto i giovani campioni e ne hanno avuto motivo.

Il campionato è stato lungo, quattordici partite tutte appassionanti e il risultato conseguito è stato lusinghiero. Non sono mancate le delusioni, ma sono state molte di più le soddisfazioni. Merito va dato anche alla formazione dell’Atletico Lamezia, seconda classificata, che ha tenuto testa quasi fino all’ultima di campionato ma poi alla fine si è dovuta inchinare alla maggiore forza del Crotone.

Ripagato il lavoro del tecnico Massimo Cusato che ha fatto crescere i suoi ragazzi sono ogni punto di vista atleticamente, tecnicamente e tatticamente. La sua squadra ha mostrato maturità, ha saputo mantenere i nervi saldi e alta la concentrazione nei momenti più difficili.

Adesso si apre una nuova fase per la squadra. Archiviata la vittoria nell’immediato si deve pensare alla partecipazione alle fasi successive che sono ancora in via di definizione. La società ha tutte le intenzioni di dare ai propri tesserati un’opportunità di confronto con altre realtà, il che significa crescita sportiva e personale. C’è poi da completare il percorso con tante convocazioni in prima squadra visto che il campionato di serie B non è ancora finito.