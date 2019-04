Sorpreso con una piantagione di marijuana nel terreno vicino casa. Denunciato

Aveva creato una vera a propria piantagione di canapa indiana e per questo un 64enne di Piane Crati, già noto alle forze dell’ordine, è finito denunciato. La coltivazione si trovava in un terreno ubicato vicino alla sua abitazione.

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Rogliano e della Stazione di Aprigliano, hanno bussato alla porta di S.F. ed alla vista dei carabinieri l’uomo gli ha consegnato subito un involucro in cellophane contenente una quindicina di grammi di marijuana.

Terminata la perquisizione, però, i militari hanno avuto modo di notare come continuasse a mostrare del nervosismo, e questo nonostante nella sua abitazione non fosse stato trovato null’altro di illecito. Si è deciso così di controllare anche una vicina area rurale, che gli operanti sapevano essere di sua proprietà.

In un capanno utilizzato come deposito per attrezzi agricoli è stata così scovata la piantagione, perfettamente attrezzata ed umidificata, con piantine di canapa, 31 in totale, che, benché ancora di dimensioni ridotte, una volta cresciute e maturate e con l’arrivo dell’estate avrebbero dato origine a diverse migliaia di dosi di stupefacente.

Le piantine sono state estirpate e sequestrate. Il 61enne, per cui e come dicevamo è scattata immediatamente la denuncia, dovrà rispondere di coltivazione e detenzione di droga.