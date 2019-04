Cdm: Conte e Salvini a Reggio, in piazza li attendono le richieste dei cittadini

Cittadini comuni, enti e associazioni: sono arrivati in tanti in piazza Italia a Reggio Calabria per assistere all’inizio dei lavori del Consiglio dei Ministri, dapprima previsto per le 13 e poi spostato alle 15 di oggi.

Decine sono le richieste che i gruppi hanno avanzato e prima dell’ingresso il premier Giuseppe Conte si è fermato per stringere mani e scambiare poche battute con le persone assiepate dietro le transenne.

Durante le brevi chiacchiere con i cittadini, Conte ha affermato di essere a Reggio “non per risolvere tutti i problemi, che sarebbe velleitario, sarebbe una presa in giro e sarebbe impossibile. Ma non siamo qui neppure per una mera passerella. Siamo qui per conoscere i problemi del territorio, che è la prima cosa per poter intervenire, la ragione per cui – ha concluso Conte - ho voluto anche un Consiglio dei ministri qui. Quello su cui oggi sicuramente siamo concentrati sono già misure concrete per la sanità calabrese”.

Si è quindi soffermato a parlare con un lavoratore ex Lsu-Lpu della Calabria, che ha prospettato al premier la sua preoccupazione per il futuro: “Sono 25 anni che lavoriamo praticamente gratis, ogni anno dal governo arrivano 50 milioni ma – ha rimarcato l’uomo - non bastano per 4500 persone, a ottobre tra l’altro ci scade il contratto e rischiamo di andare tutti a casa e può immaginare cosa succede”.

Diverso, invece, l’atteggiamento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha rinviato alla chiusura del Cdm le fasi di intrattenimento con la gente.

Tra la folla anche i sindacati, un gruppo di esponenti del Movimento 5 stelle, una delegazione dei vigili del fuoco precari di Calabria e Sicilia che rivendicano “l’applicazione dell’art. 23 del patto di governo sulla stabilizzazione dei circa 7 mila in graduatoria”

Il vicepremier Luigi Di Maio, una volta arrivato in Prefettura, è entrato immediatamente.

(ultimo aggiornamento 16:02)