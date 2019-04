Intimidazione, incendiati due bus dell’Ecoturing Costa Viola: indagini in corso

Due pulmini appartenenti all’azienda Ecoturing Costa Viola sono stati dati alle fiamme nella notte scorsa a Villa San Giovanni.

Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri e la Polizia del posto con due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Villa e Reggio Calabria, che tramite l’autobotte hanno evitato la propagazione delle fiamme ai mezzi circostanti, situati nel parcheggio aziendale.

Rimangono da accertare le cause che farebbero propendere ad un incendio di natura dolosa, dato anche il ritrovamento, nel vano motore pulmini, di due bottiglie con all’interno del liquido infiammabile. Ulteriori approfondimenti potranno pervenire dagli impianti di videosorveglianza.

Una grave azione intimidatoria che chiama in causa tutti i soci di Coldiretti. “Chi compie questi crimini – dichiara Francesco Cosentini di Coldiretti Calabria – deve essere isolato da tutti perché oltre a compromettere iniziative, progetti e studi che mirano a sensibilizzare le comunità locali a una progettualità condivisa per attrarre turisti e creare sviluppo e crescita produce un indubbio e pericoloso vulnus ad una intera regione cosa - è l’amaro commento - di cui non abbiamo proprio bisogno”!