Vacanze di Pasqua: viaggio in treno per più di 15 milioni di italiani

Viaggio in treno per gli italiani che, per il megaponte delle festività natalizie, hanno deciso di spostarsi in treno. Saranno infatti più di 15 i milioni di persone che hanno optato per il treno. L

o rende noto Fs sottolineando che questo flusso "testimonia come i treni di Trenitalia, media e lunga percorrenza e regionali, siano sempre più utilizzati per motivi di svago, turismo e gite di andata e ritorno nella stessa giornata, oltre che per tornare nelle proprie città di origine".

Secondo le stime delle ferrovie i giorni di maggiore afflusso saranno il 19, 22, 25 e 28 aprile e il 5 maggio. Per il periodo Trenitalia potenzierà con 2mila persone al giorno i servizi di assistenza, vendita e di informazione nelle principali stazioni e a bordo treno.

In cima alla classifica delle mete preferite ci sono le località del Sud Italia e le grandi città d’arte: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.