Pasqua: Coldiretti, Venerdì Santo di pesce per 7 italiani su 10

Pesce a tavola per sette italiani su dieci. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sui consumi degli italiani a Pasqua secondo la quale a prevalere nei menu di pesce sarà per oltre l’82% il pescato dei nostri mari. Sulle tavole degli italiani che intendono rispettare la tradizione per il venerdì santo ci sarà soprattutto il pesce azzurro. Largo spazio dunque ai piatti preparati con alici, sardine e sgombri.

Tra i piatti di pesce del Venerdì Santo ogni parte d’Italia esprime una tradizione locale: la pasta con le sarde in Sicilia, le tradizionali zuppe di pesce che assumono nomi differenti a seconda delle regioni e che nel nord Adriatico si consumano assieme alla polenta, fino alle ricette tipiche regionali come le alici scottadito con o senza pan grattato, o le sarde in saor con cipolla (tipica ricetta veneta), le seppie con i piselli, fagioli e cozze (ricetta pugliese), vongole e ceci (ricetta marchigiana), la ministra di pesce con gallinelle e ghiozzi, le uova sode col tonno o gli spaghetti al ragù di mare.